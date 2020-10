‘Supergemotiveerde’ Osse veelpleger - met strafblad van 32 (!) pagina's - vraagt zelf om hulp

Drie elektrische fietsen

Hij stond terecht voort twee zaken: de diefstal van drie elektrische fietsen op 8 maart uit de fietsenstalling bij het NS-station in Oss en een poging bij Albert Heijn veertien pakken koffie te stelen in juni.

Kapotte fietssloten

Omdat de man bij de politie bekend staat als notoire fietsendief werd hij gecontroleerd toen agenten hem in maart op een vrij nieuwe elektrische fiets zagen rijden. Het viel hen op dat de fiets geen slot had. In een van de tassen die hij bij zich had vonden ze enkele kapotte fietssloten, in een andere tas inbrekerswerktuigen. Tegenover de politie verklaarde de man dat hij de fiets had geleend van een vriend. Die dag verdwenen nog twee andere fietsen, waaronder die van de vrouw van het eerste slachtoffer. Ze hadden hun fietsen met een ketting aan elkaar bevestigd.