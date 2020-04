Súperhandig; opeens wás er al een vestingmuur

De werkelijke tol van het virus in Oost-Bra­bant: sterfte verzesvou­digd

10:17 UDEN/VEGHEL - Uitvaarten beginnen in verschillende plaatsen in deze regio op productiewerk te lijken, zóveel overlijdensgevallen zijn er. De sterfte is in sommige gemeenten verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het CBS. De keiharde getallen achter het leed in brandhaard Oost-Brabant.