‘Supermarktoorlog’ Landerd: Aldi dreigt met vertrek uit Zeeland als er ook een in Reek komt

Tiener (17) uit Heesch aangehou­den met vuurwapen en kogels op zak

13 januari HEESCH - Een 17-jarige jongen uit Heesch is eerder deze week aangehouden vanwege wapenbezit. De tiener had een vuurwapen en bijbehorende munitie op zak. Een bekende van hem had een mes bij zich en werd eveneens aangehouden. Dat meldt de politie.