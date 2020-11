‘Supermarktoorlog’ Landerd: Aldi Reek mag voor vijf jaar in weiland blijven

Brand bij metaalbe­drijf in Oss valt reuze mee: ‘Maar ik heb 'm wel geknepen hoor’

6 november OSS - Terwijl Ferry van Tuyl donderdagavond laat een trailer demonteert met een snijbrander, slaat er een vonk over op een stuk plastic. Niet veel later wemelt het van de brandweerlieden op het terrein van Van Tuyl Metaalrecycling in Oss. ,,Waarschijnlijk hebben de plastic leidingen van de trailer vlam gevat.”