Supporters TOP Oss verven zelf stadion: ‘Je wil indruk maken als clubs ons komen bezoeken’

Terwijl moeder boodschap­pen doet, wordt haar 2-jarige peuter mishandeld: celstraf geëist

LOOSBROEK/DEN BOSCH - Was het brute mishandeling in een opwelling? Er is geen duidelijk bewijs, geen duidelijk motief. Toch stond een 36-jarige Tilburger woensdag terecht voor zware mishandeling van het 2-jarig dochtertje van zijn Loosbroekse vriendin.

17 augustus