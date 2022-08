Supporters zorgen er zelf voor dat stadion TOP Oss een stukje mooier wordt

Man aangehou­den nadat hij met zijn auto op een boom was geknald in Heesch

HEESCH - Een automobilist verloor donderdagmiddag de macht over het stuur op de Wijststraat in Heesch. De auto botste vervolgens tegen een boom. De politie onderzocht met een ademanalyse of de man te veel gedronken had en heeft hem daarna aangehouden.

11 augustus