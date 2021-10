Sussende reactie op vragen over Geffense Plas overtuigt SP Oss niet

OSS - De SP wil nog niet de vredespijp roken met het Osse college over de kwestie Geffense Plas. Ook al zeggen B. en W. expliciet dat ze de gemeenteraad goed en op tijd geïnformeerd hebben, toch blijven de socialisten hier twijfels over houden.

Bron van onrust is niet zozeer het met de pachter van de Geffense Plas gesloten principe-akkoord over stopzetting van het contract. Wél heeft de SP er moeite mee dat het college pas onlangs, na tien maanden over deze deal verteld heeft. Dit zou niet conform de actieve informatieplicht richting gemeenteraad zijn.

In hun antwoord op formele SP-vragen stellen B. en W. vrijdag geen fouten te zien: 'Het college heeft de overtuiging de gemeenteraad tijdig te hebben geïnformeerd. Het college besluit niets op eigen houtje.’ Daarbij staat vermeld dat de raad al ingelicht is op 12 oktober, enkele dagen vóór de eerste mediaberichten over de Geffense Plas.

In debat

Dit volstaat niet voor SP-raadslid Jan Zoll, hij wil binnenkort in debat: ,,De wethouder vertelde nu doodleuk in het Brabants Dagblad dat de deal al rond Kerstmis rond was. Maar toen wij er van de zomer vragen over stelden, kregen we niks te horen.’’