't Berghje zet ‘roze kermistraditie’ voort met organiseren Dolle Dinsdag

Vorig jaar organiseerde 't Berghje aan de Berghemseweg Foute Dinsdag. Dit deed het café omdat Dolle Dinsdag toen voor het eerst in bijna twintig jaar geen doorgang kon vinden doordat de kermisfeesten op de Eikenboomgaard niet doorgingen. ,,We noemden het toen bewust geen Dolle Dinsdag omdat we vonden dat die naam bij de dinsdag in het centrum hoorde", vertelt Van den Bergh.

Dit jaar maakte evenementencoördinator Bianca Hoegee bekend dat de Dolle Dinsdag helemaal niet meer terug gaat keren in het centrum. In plaats daarvan komt Lovely Tuesday op een podium op het Eikenboomgaardplein: een dag die draait om lief doen voor elkaar.

,,Het is natuurlijk begonnen als een feestje van de emancipatie”, zei Hoegee in juni over Dolle Dinsdag tijdens de presentatie van de kermis in Oss ,,Maar daar is het de laatste jaren al niet meer echt om te doen. Daarom is het volgens mij tijd voor wat nieuws. Niet in het roze, maar in het blauw-geel: de kleuren van Oss.”

Bij 't Berghje denken ze daar anders over. ,,Dolle Dinsdag is een Osse traditie", stelt Van den Bergh. ,,We hoorden dat het achterhaald zou zijn, maar daar zijn wij het niet mee eens. We gaan er een mooi feestje van maken.” Hij voelt zich gesterkt door het succes van Foute Dinsdag vorig jaar. ,,Het was een groot feest. De dragqueens die er waren gaven een hele mooie show weg.”