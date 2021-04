’t Mun in Schaijk blijft open voor alle verkeer

Ontucht met 10-jarige kwetsbare jongen in Landerd; dader biedt excuses aan zijn ouders aan

6 april DEN BOSCH/OSS - Een 20-jarige Ossenaar met een ‘forse ontwikkelingsachterstand’ pleegde afgelopen zomer ontucht met een kwetsbaar 10-jarig jongetje in de gemeente Landerd. ,,Het is heel jammer dat dit is gebeurd”, zei de man tegen de rechtbank in Den Bosch. Hij bood aan de ouders van het slachtoffer zijn excuses aan.