Taakstraf van 100 uur voor Osse drugsdealer

Een Osse politieagent zag hoe de man op 8 maart op de parkeerplaats bij het zwembad aan de Euterpelaan iets overhandigde aan een ander. Hij herkende die ander als harddruggebruiker. Hij besloot de Ossenaar te volgen en hem te controleren. Dat gebeurde met assistentie van een tweede agent die ter plaatse was geroepen. De man had drie telefoons op zak plus het verblijfsdocument van de harddrugsgebruiker die hij even tevoren had gesproken. Volgens de officier van justitie worden dergelijke verblijfsdocumenten vaak gwebruikt als onderpand bij de levering van harddrugs.