Taakstraf voor Ossenaar die burgemeester dreigde ‘door de kop’ te schieten

Nakaarten Zelf corona, slachtof­fer­hulp na steekpar­tij cliënt, twintig vrijwilli­gers weg; een hectisch 2020 voor Marianka Finke bij Vluchtelin­gen­Werk

19 december HEESCH - Het is tien uur in de ochtend en Marianka Finke zet op het kantoor van VluchtelingenWerk in Heesch een paar puntjes op de i met nieuwe vrijwilliger Ties. De jonge Udenaar heeft zich deze zomer gemeld in een voor Finke hectische periode. ,,Ik ben zó blij dat hij is gekomen!’’