Taakstraffen en boete voor eigenaren bedrijf uit Herpen na tractorongeluk waarbij stagiair (17) ernstig gewond raakte

In maart 2016 zat de stagiair op een schuifconstructie achter een stilstaande tractor die door de zoon werd bestuurd. De zoon gebruikte de schuif om (rest)voer weg te halen in een koeienstal in Heeswijk-Dinther. De vader was tegelijk bezig met een tractor met daarachter een voermengwagen om vers voer te storten voor de koeien.