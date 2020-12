Tachtigjarige Theo blijft kranten bezorgen in Oss, zolang hij kan

video Grote ravage na aanslagen bij Poolse supermark­ten Hees­wijk-Din­ther en Aalsmeer

13:46 HEESWIJK-DINTHER - Een ontploft explosief heeft tot een grote ravage geleid bij de Poolse supermarkt Biedronka aan Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Rond 03.00 uur vond er eerder een aanslag plaats bij een Poolse supermarkt in Aalsmeer. Een uurtje later gebeurde dat in Brabant.