Taxi gaat in vlammen op in Maren-Kessel

Gaslekka­ges in Oss en Geffen: netbeheer­der schiet te hulp

14:35 GEFFEN - De brandweer moest dinsdagochtend tot twee keer toe uitrukken voor een gaslek. Aan de Anemoonstraat in Oss onstond er om 11.05 uur een lek, vermoedelijk door graafwerkzaamheden. Niet veel later was het ook raak aan de Veldstraat in Geffen.