TBL mikt op sporthal aan Oostwal nu ruimte in Walkwartier afvalt

Van Dik Hout komt in jubileum­jaar ook naar Muze Misse

6:23 OSS - Het Osse muziekfestival Muze Misse heeft met het vastleggen van Van Dik Hout de line-up voor zondag 7 juli compleet. De band, in de ogen van muziekliefhebbers een van de grootste Nederpop-bands door nummers als ‘Stil in mij’ en ‘Meer dan een ander’, bestaat 25 jaar. Van Dik Hout viert dat onder meer met een nieuw album, een tournee door het land, een compilatiealbum met liedjes uit hun hele bestaan en een jubileumconcert in Carré. ‘Frontvrouw’ Penny Klamer is trots om de groep met onder anderen zanger Martin Buitenhuis gestrikt te hebben.