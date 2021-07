TBL Oss zwaait vijf docenten uit: ‘Gooi mij maar in een hok met 30 pubers en ik ben gelukkig’

Hoogwater onder­streept belang van miljoenen­pro­ject Meanderen­de Maas, zo ziet en hoort deze dijkwach­ter

19 juli MEGEN - Als een vis in het water, zo voelt Tim Smit zich. Met tientallen vrijwilligers verkent hij al dagen de dijken van Lith tot Ravenstein, in het gebied waar hij nog jaren zoet is voor gigaproject Meanderende Maas. ,,Door het hoogwater ziet iedereen weer hoe belangrijk deze dijken zijn.”