TBL viert het 95-jarig bestaan van de school met Titusdag, Titusavond en een boekje over Titus

De Titusdag is bedoeld voor de leerlingen en vindt plaats op donderdag 14 maart 2019. In plaats van lessen worden er op deze dag drie ronden met in totaal 72 verschillende workshops aangeboden. Het aanbod van de workshops is zeer divers. Van koken met groenten tot paardrijden, van film tot een stadswandeling langs de Osse struikelstenen. De 1380 leerlingen hebben zich voor de voorjaarsvakantie in kunnen schrijven voor de diverse activiteiten.

Ter gelegenheid van 95 jaar TBL wordt het boekje dat Pieter de Laat, oud-docent levensbeschouwing, geschreven heeft over Titus in een jubileumversie uitgegeven. Het boekje is hiervoor uitgebreid met tekeningen van Titus gemaakt door Marleen van Lanen, illustrator, schrijfster van kinderboeken en beeldend kunstenaar. Man Lanen, oud-leerling van het TBL, heeft ook het logo van 95 jaar TBL ontworpen. Verder is deze jubileumuitgave voorzien van een aantal gedichten over Titus, gemaakt ter gelegenheid van de musical Titus in 2013.