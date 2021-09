TBL zet in op maatwerkuren met coronageld van Slob: ‘Leerlingen willen extra les Engels, Nederlands en wiskunde’

OSS - Scholen krijgen geld om leef- en leerachterstanden weg te werken onder leerlingen. Hoe zet een school het geld in? Het TBL in Oss weet het al.

Minister van onderwijs Arie Slob heeft een flinke zak geld in de aanbieding voor heel het basis- en voortgezet onderwijs, 700 euro per leerling om precies te zijn. Om leerlingen te helpen bij het wegwerken van eventuele leef- en leerachterstanden die ze hebben opgelopen in de coronatijd. Voorwaarde is dat het geld besteed wordt aan een plan waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het effectief is.

,,Het gaat om 10 procent van de begroting die je er extra bij krijgt, twee jaar lang”, legt rector Tom Brocks van het Titus Brandsmalyceum in Oss uit, die deel uitmaakt van scholenkoepel Het Hooghuis. De school berekende dat met het extra budget extra personeel kan worden ingezet, omgerekend twaalf tot dertien fte. ,,We hebben besloten om het geld in te zetten voor een ontwikkeldoel waar wij als school sowieso al mee bezig zijn en wat is opgenomen in het schoolplan van het TBL: het aanbieden van op de leerling afgestemde ontwikkelingsmogelijkheden. Meer maatwerk dus aan onze 1400 leerlingen.”

Wat gaat er dan concreet gebeuren op het TBL? Nou, de school voor havo en vwo gaat de komende twee jaar om precies te zijn drie uur per week concreet bestemmen voor echte maatwerkuren. Om ervoor te zorgen dat die niet nog eens bovenop de huidige lesuren komen, is elk lesuur verkort van 50 naar 45 minuten.

Hoe vullen leerlingen hun drie maatwerkuren dan in? Zij kunnen gaan kiezen uit een vak waarin ze zich willen laten bijspijkeren, sociaal-emotionele ondersteuning of hulp bij het zogeheten executief functioneren - kort door de bocht: zicht krijgen op hoe je je hersenen aanstuurt om het juiste leergedrag in te zetten waarmee je vervolgens beter grip kunt krijgen op het plannen en organiseren van je werk.

Kleine groepen

Alle maatwerkuren zijn bedoeld voor kleine groepen leerlingen, maximaal zo’n acht tot negen in aantal, nodig om dat maatwerk nauwkeurig naar leerbehoefte aan te kunnen bieden. Een specifieke docent, een zogeheten maatwerkmakelaar op school, brengt al die vraag en aanbod in kaart. ,,Wat we al merken is dat veel leerlingen graag extra les willen in een van de drie kernvakken, wiskunde, Nederlands en Engels.”

TBL-rector Brocks heeft er het volste vertrouwen in dat het nieuwe lesrooster inclusief maatwerkuren de leerlingen heel veel gaat brengen. ,,Mogelijk dat we het ook na twee jaar, als de extra subsidie van Den Haag vervalt, willen gaan handhaven.”

Eigen varianten binnen Het Hooghuis

Maar Brocks sluit ook niet uit dat het ministerie het geld ook na die periode sowieso blijft overmaken. ,,Als compensatie voor het structureel onderbetaalde onderwijs. En anders is het een optie om geld over een periode van drie tot vier jaar uit te smeren.”

Een andere mogelijkheid is dat de reguliere lesuren op het TBL blijvend op 45 minuten worden gezet. En dat de resterende tijd blijvend in de maatwerkuren wordt gestoken. ,,Dat doen we, als het de leerlingen aantoonbaar veel oplevert. Hoe dan ook, ik denk echt dat die maatwerkuren geen eendagsvlieg zullen blijken te zijn.” Alle scholen van Het Hooghuis gebruiken het extra geld van Slob op vergelijkbare wijze als het TBL, ze hebben hun eigen varianten op de maatwerkuren.

