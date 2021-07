TBL’ers mogen, bij hoge uitzondering, filmen in concentratiekamp Dachau voor docu over hun school

Iedereen kan en mag meedoen op ‘inclusie event’ voor Uden en Landerd

9 juli UDEN/LANDERD - Met een speciale bijeenkomst, ‘inclusie event’ gedoopt, gaan Uden en Landerd kijken hoe nog meer inwoners bij de gemeente betrokken kunnen worden. Lichtend voorbeeld in dat beleid is onder andere Meierijstad dat in de race is voor titel ‘meest inclusieve gemeente van Nederland'.