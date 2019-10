TBS met dwangverpleging tegen Lithse pedofiel geëist

In 2014 deed hij hetzelfde in Eindhoven en Veldhoven. Toen pleegde hij ook daadwerkelijk ontucht met de meisjes, ditmaal masturbeerde hij alleen in het bijzijn van de meisjes.

Babysit

De acht slachtoffers, allemaal 15, 16 of 17 jaar, werden steeds met hetzelfde smoesje gelokt: de man zocht een babysit voor zijn - niet bestaande- jonge kinderen en hij bood daarvoor vijftien euro per uur. Tijdens het kennismakingsgesprek legde hij uit dat hij mede door het veelvuldig draaien van nachtdiensten, aan een slaapstoornis leed en af en toe slaapwandelde. Hij nam deel aan een test en de meisjes moesten hem dan wekken en zijn reactie per computer doormailen aan een naar later bleek verzonnen bazin of hulpverleenster. In een aantal gevallen masturbeerde hij in het bijzijn van meisjes.