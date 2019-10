TBS met dwangverpleging voor masturberende ‘slaapwandelaar’ uit Lith

Jonge Ossenaar hoort 3,5 jaar cel eisen na steekpar­tij op oudjaars­dag

13:12 DEN BOSCH/OSS - ,,Het was zelfverdediging, mevrouw.” De 21-jarige Murat C. blijft erbij dat hij een plaatsgenoot in Oss enkel had gestoken om zijn eigen leven te redden. Het Openbaar Ministerie vindt dat echter totaal onaannemelijk en eiste donderdag voor de rechtbank 3,5 jaar gevangenisstraf.