Te koop in Oss: oude leerfabriek, om iets moois van te maken

Asociaal rijgedrag in Herpen brengt 21-jarige voor rest van zijn leven in rolstoel

10:54 DEN BOSCH/HERPEN - Bumperkleven, te hard rijden en een bizarre inhaalmanoeuvre op de Berghemseweg in Herpen vormden de basis voor een zwaar ongeval, waardoor een 21-jarige man voor de rest van zijn leven in een rolstoel belandde. Justitie vond dat een 32-jarige Herpenaar door zijn ‘asociale verkeersgedrag’ in grote mate schuld had aan dit ongeluk.