Te weinig Ossenaren willen glasvezel, campagne E-fiber wordt mogelijk verlengd

Osse opvang in de ban van gedumpte husky's: ‘Onvoor­stel­baar dat iemand dit doet’

8:28 OSS - In nog geen maand tijd zijn in de omgeving van Oss zes grote rashonden gedumpt. Alsof iemand een ronde door de regio heeft gemaakt en steeds één of twee dieren uit de auto heeft gezet. Bij Dierenopvang Maasland hebben ze geen idee wat de vorige eigenaar of eigenaars bezielden.