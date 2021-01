Tegenstanders Duurzame Polder krijgen drie uur spreektijd in unieke ochtendvergadering Osse raad

OSS/LITH - Tegenstanders van een groot windmolenpark in de polder bij Lith krijgen komende donderdag liefst drie uur spreektijd om de partijen in de Osse raad te overtuigen. Dat gebeurt tijdens een unieke vergadering, die al om 09.00 uur in de ochtend start.

Al jaren vergadert de plaatselijke politiek over het plaatsen van zo'n dertien hoge windturbines in de uitgestrekte polder tussen Geffen en Lith. Een plan dat op veel tegenstand uit de dorpen kan rekenen. Toch lijkt een ruime meerderheid in te willen stemmen met de bouw, zeker nu coalitiepartij VDG zich met frisse tegenzin achter de plannen heeft geschaard.

Juist vanwege de gevoeligheid van het dossier wilde Oss het definitieve oordeel over de windmolens pas vellen ná de lockdown, wanneer er weer fysiek vergaderd wordt. Nu die lockdown langer duurt dan voorzien, volgt het besluit komende donderdag alsnog. Als aangekondigd gebeurt dat tijdens een zogeheten hybride vergadering. Daarin is van elke fractie één lid fysiek aanwezig in de raadzaal, de overige leden luisteren online mee.

Oog op de avondklok

Oss kondigt nu aan dat die vergadering al om 09.00 uur in de ochtend start. Tegenstanders hebben dan tot 12.00 uur de tijd om fysiek in het gemeentehuis aanwezig te zijn en het woord tot de raad te richten. Na de lunch start de hybride vergadering waarin het politieke debat wordt gevoerd over de Duurzame Polder. Niet eerder dan 16.00 uur start de reguliere digitale raadsvergadering waarin een oordeel over onder meer de windmolens wordt geveld.

Die vroege tijdstippen zijn gekozen met het oog op de avondklok, die naar alle waarschijnlijkheid vanaf vrijdag van kracht is. Mocht de Tweede Kamer níet overgaan tot een avondklok, dan start het politieke debat volgende week pas om 18.30 uur. De insprekers worden in alle gevallen al in de ochtend gehoord.