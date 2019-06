Tegenstanders windpark Stijbeemden geven schot voor de boeg in Demen

DEMEN - De inloopbijeenkomst over windpark Stijbeemden in Demen werd maandagavond korte tijd overlopen door tegenstanders. Zij gaven na hun massale entree een emotioneel signaal af aan de initiatiefnemers. ,,De initiatiefnemers lopen financieel binnen ten koste van ons woongenot.”

Zeven boerenfamilies met grond tussen de kernen Haren, Herpen, Huisseling en Deursen-Dennenburg hebben samen met Renewable Factory plannen ontwikkeld voor de bouw van negen grote windmolens langs de spoorlijn tussen Oss en Ravenstein. De plannen werden in november gedeeld met alle bewoners binnen een straal van 800 meter van het park. Alle andere omwonenden lazen over de plannen in het Brabants Dagblad.

,,Ongeloof, onbegrip, woede en teleurstelling", strijden volgens Judith Zengers bij heel veel omwonenden om voorrang. Ze telde meer dan honderd medestanders bij de deur van Onder d'n Plag in Demen, waar Renewable Factory een inloopbijeenkomst had georganiseerd. ,,Wij zijn hier juist komen wonen voor de rust en de ruimte. Waar vind je nog zo’n mooi en ongerept gebied? Maar sinds het nieuws over het windpark hebben we slapeloze nachten.”

Politiek

Ronald Kloet van Renewable Factory waagde nog een poging uit te leggen waarom het gekozen gebied bij uitstek geschikt is voor een windpark, maar daar werd weinig waarde aan gehecht. ,,Veel van deze mensen zullen wij niet met onze argumenten overtuigen. Die zijn tegen en blijven tegen. Wel goed dat ze dit geluid aan ons overbrengen. Het hoort bij de omgevingsdialoog, waarvan wij de resultaten aan de Osse politiek zullen overbrengen.”