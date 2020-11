‘Tekening Retour’: een fijn huwelijk van actie en reactie in Schaijk

Ja, eigenlijk is dit hier, in deze voormalige fietsenwinkel van D’n Booy, überhaupt haar eerste finissage in een ‘art galery’, realiseert Sabrina Lin (43) zich nu pas. Ze maakt immers deel uit van de feestelijke afsluiting van een interactieve tentoonstelling die ‘Tekening Retour’ gedoopt is door het organiserende, Schaijkse Atelier Anders.

Negen weken lang daagden galeriehoudster Lia Verstegen (30) en de exposerende Maartje van der Kruijs (36) en Sarah Linde (39) jong en oud uit om met eigen tekeningen te komen. Daarbij bezield door werk op A5-formaat van ruim twintig tekenaars en grafisch kunstenaars die op hún beurt ook weer reageerden op wat deelnemers instuurden. Ook komend weekeinde openen de initiatiefnemers de deuren zodat nog meer bezoekers de resultaten van dit fijne huwelijk van actie en reactie kunnen komen bewonderen.

Quote We beleefden hier wekelijks een Surprise Show Sarah Linde, Kunstenares

,,Kijk, hier ben is geïnspireerd geraakt door de tekeningen van Laura Hoek en Sarah van Rossem”, wijst Sabrina Lin naar de verticaal opgehangen werken. ,,Totaal verschillend van opzet, maar wel interessant om zelf mee aan de slag te gaan. Nee, ik heb helemaal geen tekenachtergrond. Maar vooral de manier waarop deze Sarah, heel eenvoudig, gevallen boomblaadjes in verf dompelt en daarmee tekent, vind ik geweldig. Daarop is mijn werkje in Chinese stijl gebaseerd. Verderop ben ik gaan voortborduren op een potloodtekening van Ingrid Menge. Het schiet echt alle kanten op; met engeltjes en duiveltjes. Zelf verwerkte ik drie rocknummers in mijn laatste bijdrage: Highway to Hell, Stairway tot Heaven en Knockin’ on Heaven’s Door. Erg leuk om te doen.”

In gesprek

Volledig scherm Ook deze zaterdag bezorgt de postbode nog ingestuurd werk aan galeriehoudster Lia Verstegen. © Mari van Rossem ,,Elke expositie probeer ik een interactief tintje te geven”, legt Lia Verstegen uit. ,,Maartje en Sarah bedachten deze vorm waarbij kunstenaars, bezoekers en andere geïnteresseerden - echt niet alleen uit Schaijk - met hun tekeningen als het ware in gesprek met elkaar gaan. Nee, we waren echt niet op zoek naar het perfecte plaatje. Veel leuker is het om te discussiëren met tekeningen, collages, geborduurd werk. We gooiden namelijk vrij snel alle grenzen open. Daarom zie je hier dat ook de 3D-pen gebruikt is. Verder namen we leerlingen uit groep 7 en 8 mee in ons project. Zelfs een lokale huisarts reageerde. Dacht een deelnemende kunstenaar dat het hier om professioneel werk ging.”

De 73-jarige Josje Cornelissen, oud-schooljuf en ‘geen stilzitter’, ging nog verder in haar kunstuiting. Ze schreef gedichten bij de expressionistisch aandoende mini-portretten van Nicole Prein. ,,Haar werk is zó mooi dat je er bijna niet op durft te reageren door zelf je potlood te pakken en gewoon te beginnen. Heb ik toch gedaan. Het resultaat? Dat chagrijnige mannetje daar. Deels met zo’n 3D-pen gemaakt. Ik nam er de tijd voor; het leuke van de ouwedag is dat je alles ook morgen kunt doen.”

Voor de beide kunstenaressen is ‘Tekening Retour’ helemaal geslaagd. Zo’n zestig deelnemers zorgden voor een veelvoud aan A5-materiaal. En zelf leggen ze deze zaterdagmiddag de laatste hand aan een raamtekening, met kalkstift. Sarah Linde: ,,Sommigen reageerden letterlijk op de vrije opdrachten van onze collega-kunstenaars, anderen tekenden puur op gevoel. Al met al heel verrassend. We beleefden hier wekelijks een Surprise Show.”