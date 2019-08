Tekort aan werklui in de zomer, lonen hoger

'Zaagtandwo­nin­gen’ op Bergosster­rein in Oss binnen kortste keren verkocht

6 augustus OSS - Wie nog zat te dubben over een woning in Het Patroon aan de Oostwal in Oss die is te laat. Alle zes woningen die in april in de verkoop gingen zijn in principe verkocht. Daarmee komt er na 37 jaar een nieuwe invulling van het terrein waar de laatste restanten van tapijtfabriek Bergoss staan.