Teleurstelling, gelatenheid en onvrede in de Osse regio over nieuwe coronabeperkingen

Wielrenner lichtge­wond bij aanrijding met auto op rotonde in Oss

OSS - Een wielrenner is vrijdagochtend lichtgewond geraakt toen hij werd aangereden door een personenauto in Oss. De renner reed op de rotonde van de John F. Kennedylaan toen hij werd geschept door een auto die het verkeersplein op wilde rijden. Het is niet bekend of de man naar het ziekenhuis moet.

12 november