Tennisvereniging De Hoef viert gouden jubileum met twee gouden leden

De Hoef is anno 2019 niet meer weg te denken uit Heesch. Maar ooit was er een tijd zonder de club. ,,Ik herinner mij nog goed hoe het begon,’’ vertelt Truus van Oort glimlachend. Samen met Wim van Lith zit ze in het clubhuis van de tennisvereniging aan een kopje koffie. ,,Niek Janssen, een bekend gezicht in Heesch, had aan honderd huishoudens een brief gestuurd om naar De Pas te komen voor een vergadering over een tennisvereniging.’’