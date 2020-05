Terrassen in het park, bij de kerk en op Terwaenen: zo ziet het Osse centrum er na 1 juni uit

Asbest in raadhuis Ravenstein kost gemeente bijna half miljoen: ‘Zure tegenval­ler’

13:45 RAVENSTEIN - Een fikse tegenvaller bij de renovatie van het raadhuis in Ravenstein. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er veel meer asbest in het pand zit dan de gemeente had verwacht. Oss is liefst 490.000 euro kwijt voor de sanering.