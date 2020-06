Terugkeer naar DOT maakt cirkel rond voor Joan Vos: ‘Het doet mij meer dan ik had verwacht’

OSS - Ze doorliep de Nederlandse jeugdselecties, was jarenlang actief op het hoogste korfbalniveau van Nederland en speelde voor meer dan tienduizend uitzinnige fans in een bomvol Ahoy in Rotterdam. Komende zomer keert Joan Vos terug bij DOT in Oss, de club waar het voor haar allemaal begon. ,,Ik hoop hier mijn carrière op een mooie manier af te sluiten.”

De keuze om terug te keren op het oude nest werd haar min of meer opgedragen. Althans, door haar onregelmatige werktijden als verpleegkundige in de psychiatrie kon ze korfbal op het hoogste niveau niet langer combineren met haar maatschappelijke carrière. ,,In tegenstelling tot met bijvoorbeeld voetbal, kun je met korfbal niet je boterham verdienen”, zegt Vos. ,,De keuze om voor mijn maatschappelijke carrière te gaan, was dus snel gemaakt.”

Twijfels

Toch twijfelde ze lange tijd: op een lager niveau gaan spelen of helemaal stoppen? Haar hele leven had ze alles opzij gezet voor haar hobby. Stapavonden met vrienden, verjaardagen en andere feestjes had ze zonder moeite afgezegd om haar droom na te jagen: actief zijn op het hoogste niveau in Nederland. Maar de laatste tijd bekroop haar steeds meer het gevoel dat het tijd was voor andere dingen.

,,Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn vriend en mijn vriendinnen en vind mijn maatschappelijke carrière belangrijk”, zegt Vos, die tegenwoordig in Wijchen woont. ,,Maar ik besefte ook al snel dat ik het spelletje korfbal nog veel te leuk vind om te stoppen.” Dus ging ze in gesprek met haar jeugdliefde DOT, toen die haar polste voor een terugkeer.

Volledig scherm Met de terugkeer naar DOT in Oss is voor Joan Vos de cirkel rond. © Orange Pictures

Wat hielp was dat ze trainer Nico van Heumen al van jongs af aan kent. Als vriend van haar ouders zag hij de jonge Vos opgroeien bij DOT. Toch was hij niet de reden om in te gaan op het aanbod van de club. Voor Vos is het belangrijker dat ze bij haar oude club haar werk en hobby kan combineren.

Korfbalfamilie

Met twee korfballende ouders en een zus werd korfbal er met de paplepel ingegoten bij Vos. Ze was vier jaar toen ze lid werd van DOT. Haar talent bleef niet lang opgemerkt. Ze maakte met enige regelmaat onderdeel uit van de regionale jeugdselecties, waarna ze op haar vijftiende naar DSC in Eindhoven vertrok. ,,Ik was naar mijn weten de eerste jeugdspeler van DOT die zo’n stap omhoog maakte.”

Bomvol Ahoy

Via het Dordrechtse DeetosSnel belandde ze uiteindelijk bij KZ uit Koog aan de Zaan. Met die club beleefde ze haar absolute hoogtepunt door in de strijd om de derde en vierde plek voor meer dan tienduizend fans te spelen in Ahoy, de korfbaltempel. ,,Ik ging er als klein meisje met mijn moeder al naartoe en zei dan altijd dat ik daar ook ooit wilde staan”, herinnert Vos zich. ,,Toen ik daar eenmaal stond, was het nog veel mooier dan ik me had voorgesteld. Hier had ik al die jaren alles voor opzij gezet.”