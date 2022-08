Terwijl moeder boodschappen doet, wordt haar 2-jarige peuter mishandeld: celstraf geëist

Koorleden hebben moeite met 'strenge' kapelaan en zingen voortaan in andere kerk in Oss

OSS - Het Heilig Hartkoor zingt voortaan niet meer in de Heilig Hartkerk, maar in de Jozefkerk in Oss. De koorleden hebben moeite met kapelaan Quinten Kerckhofs, die staat voor een strikte toepassing van de kerkleer.

14 augustus