The Beatles, Abba en Queen voor orkest, rockband en koor, waarom niet?

De gerenommeerde Belgische maestro is een groot pleitbezorger van ‘cross-over repertoire’: nummers van The Beatles, Abba, Queen en zelfs Metallica, gearrangeerd voor orkest, rockband en koor. Met zijn orkest European Philharmonia wil hij met deze lichtvoetige muziek de wereld veroveren.

Proost treedt zondag 24 oktober met zijn orkest op in De Lievekamp in Oss. Op het programma staan de grootste werken uit het repertoire van Hans Zimmer. Wie? Zijn naam is misschien niet bij iedereen bekend, maar zijn werken zeker wel. Zimmer, ook wel ‘de grootmeester van de soundtrack’ genoemd, schreef muziek - en won Oscars, Emmys en Golden Globes - voor meer dan 150 films, waaronder The Lion King en Pirates of the Carribean.

Wie Mozart is? Geen idee

Muziek voor jong en oud dus, door Proost in nieuwe arrangementen omarmd en ten tonele gebracht. ,,Ik wil terug naar ‘music for the millions’. Ik breng mensen wat ze graag willen horen: eigentijdse muziek met een klassiek showeffect die goed in het gehoor ligt en op een hoog niveau wordt uitgevoerd. Ik wil een groot publiek blij maken.”

Proost is klassiek opgeleid en dirigeerde vermaarde orkesten over heel de wereld. ,,Al tientallen jaren is er een omwenteling gaande in de orkestwereld. Er is steeds minder belangstelling voor klassieke muziek, simpelweg omdat het publiek ouder wordt. Zalen zitten niet meer vol en wanneer je in België aan een schoolklas vraagt wie Mozart is, blijft een antwoord uit. Dat moet en kan toch anders, dacht ik zo’n vijftien jaar geleden.”

Hij begon met nummers van The Beatles en Queen. Het succes was meteen gigantisch. Concerten waren wereldwijd in een mum van tijd uitverkocht. ,,Dit soort cross-over muziek is eigenlijk ‘klassiek light’ met veel ritme”, aldus Proost. Voor klassiek opgeleide muzikanten vormen de nieuwe arrangementen een uitdaging.

,,Veel van hen hebben een symfonie van Mozart of Beethoven al vijftig of honderd keer gespeeld, maar deze muziek is nieuw voor ze, waardoor ze harder moeten studeren. De samenwerking met de rockband, de solisten en het koor vraagt extra concentratie van iedereen, anders gebeuren er ongelukken. Er komt veel bij elkaar en als dirigent moet ik soms à la minute ingrijpen als het gaat om bijvoorbeeld tempo. Ik werk veel met jonge mensen. Dit repertoire biedt hen nieuwe kansen.”

Razend enthousiast

Inmiddels speelt European Philharmonia voor tachtig procent cross-over concerten en voor twintig procent klassiek repertoire. Deels uit noodzaak, want eerstgenoemde optredens zijn winstgevend en financieren de verliesdraaiende klassiekers.

Proost: ,,Ik hoop dat het naast elkaar kan blijven bestaan. De musici zijn inmiddels razend enthousiast over nummers van Prince, Pink Floyd en The Rolling Stones.” Aan stoppen denkt de zeventigjarige Proost nog niet. Op dit moment bereidt hij concerten voor met muziek van de Italiaanse componist Ennio Morricone. Maar eerst wil hij met European Philharmonia en de filmmuziek van Hans Zimmer Nederland veroveren, te beginnen in Oss.

Tribute to Hans Zimmer met European Philharmonia. Zondag 24 oktober, De Lievekamp in Oss. Vrijdag 22 oktober, De Schalm in Veldhoven.