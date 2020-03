Theater De Lievekamp en Groene Engel in Oss annuleren voorstellingen, die in De Blauwe Kei en Markant gaan gewoon door

De Lievekamp vindt dat het een eigen verantwoordelijkheid heeft en stelt dat er veel ouderen naar de voorstellingen komen. De mensen zitten bij een voorstelling dicht op elkaar. Dan maakt het niet uit of er meer dan duizend bezoekers zijn of minder, zo is de overweging.

Eigen verantwoordelijkheid

Directeur Coen Bais van de Lievekamp: ,,Hoewel onze zaalcapaciteiten ruim onder de gestelde norm liggen van duizend bezoekers, vinden wij het onder de gegeven omstandigheden niet langer verantwoord veel mensen bij elkaar te brengen in een relatief kleine ruimte. En dan maakt het niet uit of het er duizend zijn of vijfhonderd. Ik voel me verantwoordelijk voor het personeel, de artiesten en de bezoekers. We hebben ook overleg met de burgemeester gehad en zij zegt: wees verstandig. We blijven nuchter, maar denken dat dit nu het verstandigste is. Er is natuurlijk de richtlijn van het RIVM, maar het RIVM stelt óók: neem je eigen verantwoordelijkheid.”

In De Lievekamp gaat het om twaalf voorstellingen en films. Bij cultuurpodium Groene Engel gaat het om tien optredens en films. Mensen met een ticket worden persoonlijk geïnformeerd. Gekeken wordt of de voorstellingen verplaatst kunnen worden. Bij een definitieve annulering krijgen mensen hun geld terug. Vooralsnog geldt het besluit tot en met maandag.

Drastisch besluit

De Lievekamp is overigens niet het enige theater in Brabant dat dit drastische besluit neemt. Zo annuleren ook het Muziekgebouw Frits Philips en het Parktheater in Eindhoven alle voorstellingen tot en met maandag 16 maart. In totaal gaat het daar om zestien voorstellingen in het Parktheater en elf uitvoeringen in Muziekgebouw Frits Philips die nu niet doorgaan.

‘Niet zo verstandig’

Bij de theater de Blauwe Kei in Veghel en theater Markant in Uden gaan de theatervoorstellingen vooralsnog wel door. Directeur Harry Vermeulen van de Blauwe Kei is helder: ,,Uiteraard zitten wij er bovenop, maar wij volgen de richtlijnen van het RIVM, de overheid en de gemeente Meierijstad. Anders ga je eigen beleid maken en dat lijkt me niet zo verstandig. Ik heb ook nog geen annulering gehad van artiesten die aangeven niet te willen komen."

Twintig lege plekken

Directeur Jan Wouda van theater Markant: ,,Wij kijken heel duidelijk naar de richtlijnen van het RIVM. We moeten gepaste maatregelen nemen, maar Brabant gaat niet op slot. Ik denk ook dat we niet te veel in de paniek moeten schieten met zijn allen. Uiteraard is het wel een individuele afweging van mensen of ze wel of niet komen. Gisteren hadden we een optreden van OG3NE. Dat was uitverkocht, maar er waren toch een twintigtal lege plekken.” Er was bij OG3NE geen signeersessie achteraf, vanwege het coronavirus.

Vrijwilligersdag

Eerder werd bekend dat de grote vrijwilligersdag, die zondag in de Blauwe Kei gehouden zouden worden, niet doorgaat. Er zouden zondag drie films vertoond worden, voor telkens vijfhonderd vrijwilligers uit de gemeente. De gemeente Meierijstad besloot de dag te annuleren en te verplaatsen naar een dag later dit jaar. Directeur Verhoeven: ,,Dan gaat het dus om een externe partij die het besluit heeft genomen, in dit geval de gemeente.”

Ali B, met Koorts