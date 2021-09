Theatergoep BLUV vaste ‘speler’ in Hoessenbosch

Om te beginnen komt BLUV op vrijdag 17 september naar de Berghemse bossen met een reprise van de oorlogsvoorstelling ‘Oorlogstuig’. BLUV draagt ook bij aan andere programmaonderdelen van Hoessenbosch, is de bedoeling.

,,We hebben jaren geleden Best, en dan met name het Joe Mann Natuurtheater, omarmd als uitvalsbasis”, legt BLUV-voorzitter Robert Schulte uit. ,,Via een van onze spelers vernamen we dat de mensen van het theater daar zoekende waren hoe verder te gaan. Wij waren juist op zoek naar een aansprekende speelplek. Dat we daar meteen opslagmogelijkheden voor onze spullen bijkregen, was mooi meegenomen.”

,,Toch blijven we in feite nog steeds een zwervend bestaan leiden”, wil Schulte wel gezegd hebben. ,,We zijn eigenlijk altijd op zoek naar mooie speellocaties. Aangezien we eerder ‘De knecht van Twee Meesters’ in Hoessenbosch speelden, zijn we voor ‘Oorlogstuig’ met het bestuur van dit openluchttheater het gesprek aangegaan. Succesvol dus.”