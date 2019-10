Theaterstuk van Verdihuis-opvang moet helpen tegen vooroordelen; ‘niet alleen verslaafden en zwervers’

Geffense hovenier mag thuis niet zagen en kloven

9:15 GEFFEN - Hovenier C. van Wanrooij mag geen bomen in stukken zagen en kloven op zijn terrein aan de Bredeweg in Geffen. De gemeente Oss wil daarom dat de man een dwangsom van 10.000 euro betaalt, omdat hij tweemaal betrapt werd bij het maken van brandhout. De ondernemer wierp gistermorgen bij de bestuursrechter in Den Bosch tegen dat dit 'gebruikelijke activiteiten' waren voor zijn kleine hoveniersbedrijf.