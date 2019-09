Theatervoorstelling I Am Here in Oss: 'Ik ben gelukkig in Nederland’

,,Ik vind het best wel spannend", vertelt Shekho zondagmiddag voorafgaand aan een van de laatste repetities voor de theatervoorstelling. Ze zit aan een grote tafel bij het Centrummanagement Oss met regisseuse Letizia Rompelberg van Stichting Hertog Zout en initiatiefnemer Angélo Schuurmans van Stichting Thuis in Oss. Vanuit de Peperstraat neemt Shekho over drie weken, samen met Bayat, bezoekers mee door de straten van het centrum terwijl ze vertellen over hun reizen naar Nederland. En dat was niet zomaar een reis, de 19-jarige heeft een heftige tijd achter de rug. ,,Maar nu gaat het goed met me, ik ben gelukkig hier", glimlacht ze. In 2016 vluchtte ze samen met haar moeder, broers en zussen uit Syrië. ,,Het was oorlog, we hadden geen water, eten en elektriciteit. De straat kwam je niet op, dan 'verdween' je of werd je als meisje verkracht. Naar schoolgaan was niet mogelijk. Drie jaar lang hebben we dat volgehouden, maar toen was de maat vol voor mijn ouders. In het holst van de nacht vluchtten we met alleen twee tassen met kleding naar Turkije. Mijn vader bleef achter om voor zijn zieke moeder te zorgen."