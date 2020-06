Theo Maassen naar Oss voor allereerste editie Lievekamp Comedynight

Golfbad Oss weer open voor iedereen... En je mag gewoon van de glijbaan

10:46 OSS - Het Golfbad Oss opent vanaf 11 juli voor iedereen al haar deuren. Sinds 18 mei is het zwembad weer in gebruik, maar in eerste instantie alleen voor onder meer verenigingen en zwemlessen. Nu kan iedereen er dus weer terecht voor recreatief gebruik.