Theo van Tongeren met kippenhok naar Hof voor de Rechten van de Mens

Opnieuw autobrand in Oss: politie onderzoekt brandstich­ting

6:33 OSS - Na een periode van relatieve rust, was het dinsdagnacht in Oss wederom raak. Rond 1.45 uur spoedde de brandweer naar de Tollenstraat, waar een 26 jaar oude Renault Clio in lichterlaaie stond.