Thierry Baudet op manifestatie: ‘We maken van Oss een vrijstaat’

De zogeheten vrijheidskaravaan van Baudet was op volle sterkte op de Eikenboomgaard in Oss neergestreken. In zijn toespraak refereerde hij aan de komende verkiezingen in het naburige Maashorst en het Land van Cuijk waar Forum ook meedoet. ,,Bij de verkiezingen voor de Tweede kamer is het niet gelukt", zei hij. ,,Maar er is sprake van een voortschrijdend inzicht dat het anders moet en kan. En dat doen we via de gemeenten.”