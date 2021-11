Thierry Baudet spreekt in Oss pal voor ingaan nieuwe coronamaatregelen

Debacle met De Pas leidt tot nóg een extern onderzoek: naar hoe de gemeente met gemeen­schaps­hui­zen om moet gaan

HEESCH - Er komt een onderzoek naar hoe de gemeente om moet gaan met de buurt- en gemeenschapshuizen in Bernheze. De notitie die daarvoor nu leidend is, uit 2000, is verouderd, vinden de meeste partijen in de raad. Ze gaan dat onderzoek door een extern bureau laten doen.

