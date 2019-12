Thijs Verhoeven van 412 TV: ,,Ik ben op de goede weg”

U heeft hem vast weleens voorbij zien komen, op straat, met camera en 412 TV-jas, op internet, via de social media. In twee jaar heeft Thijs Verhoeven een plek veroverd in het, zij het bescheiden, Osse medialandschap. ,,Ik keek om me heen hier in Oss. Wat mis ik, vroeg ik me af. Dat zijn dus films over de Ossenaren zelf, over wat hen bezighoudt, over de dingen die zij belangrijk vinden, maar die niet per se vallen onder de categorie nieuws, en die je dus ook niet vindt bij Dtv, of bij jullie, bij de krant.”



,, Ik ben gefascineerd door maatschappelijke thema’s. Dat mis ik, en dat probeer ik nu te doen met 412TV. Ik ben nu twee jaar bezig. Toen ik begon waren platforms als Libelle TV en Linda TV er nog niet. Zij doen het goed, ze hebben natuurlijk ook veel meer geld te besteden dan ik, maar het idee is hetzelfde, en dat laat me zien dat ik op de goede weg ben.’’