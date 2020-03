Thomas Dekker in Oss, ‘Indrukwekkend hoe zo'n jongen zijn kwetsbaarheid wil en kan delen’

Na diens pauze-loze ‘Tour de Legend’ heeft zíj zojuist nog maar eens kort de woorden van oud-profwielrenner Thomas Dekker op zich laten inwerken. En zijn achtbaanleven van uitersten gewikt en gewogen. ,,Dan kan ik niet anders zeggen dan: indrukwekkend”, oordeelt Inge van der Riet (42) uit Gorinchem. ,,Knap hoe zo’n jongen op het podium zijn kwetsbaarheid wil en kan delen. Nee, ik heb zijn boek ‘Mijn gevecht’ niet gelezen. Ging er vanmiddag dus blanco in. Al met al zou zo’n middag een mooie opener kunnen zijn bij coaching van mannen die zich ook kwetsbaar willen tonen maar nog niet durven.”

Relatief weinig dames

Ze is hier in De Lievekamp op uitnodiging van haar eveneens ‘fiets-maffe broertje’ Kris (39) uit Alem, die op het punt staat om van zuslief een herintreder op de fiets te maken. Haar ene dag voor het goede doel op Alpe d’Huez mag wat hem betreft een vervolg krijgen. ,,Het was trouwens wel een behoorlijke mannenbedoening met relatief weinig dames in de zaal”, stelt Inge, die de Internationale Vrouwendag bewust aan zich voorbij liet gaan.

,,Het is voor mij elke dag vrouwendag. Vandaar. Overigens - puntje van kritiek - had ik Thomas liever de hele tijd in z’n eentje op een kruk op het podium gezien om zijn soms ongelofelijke verhaal te doen. Was puurder geweest, krachtiger ook, misschien nog meer vanuit het hart.”

Bloedzakken

Hoe dan ook, zo meldt Ron Megens van De Lievekamp, zijn er bijna 250 kaarten verkocht, is Oss de vierde op de speellijst van vijftien theaters, maar trok Willem van Hanegem aanmerkelijk meer geïnteresseerden. En dat alles op de zondag dat bij de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré de Vlamingen de pennen ontsmetten waarmee de renners het startblad tekenen.

Over actuele corona-perikelen hier echter geen woord. Integendeel, het gaat om epo, bloedzakken en naalden zetten. Kortom, Thomas Dekker die op vragen van zijn interviewer - prestatiecoach Joost Leenders - open en eerlijk verhaalt over zijn knap opgezette maar compleet doorgedraaide Firma List en Bedrog.

Quote Er is nu, denk ik, meer begrip voor Thomas' verhaal Jos de Louw, Bezoeker

Hij is De Gevallene die ook vertelt hoe hij opkrabbelde uit het diepe dal. Hoe hij zijn aanval op het werelduurrecord nét niet zag slagen. Hoe hij toch weer snufte aan de geneugten des levens, dit keer in het kunstenaarswereldje. En hoe hij in ‘LA’ met Pacino, DiCaprio en Spiderman zondagavondspelletjes speelde. Alles bij elkaar de beschrijving van het schier onvoorstelbare kierewiet-leven van een sporter die er werkelijk alles voor over had om te slagen. En die jaren later op Bali, op een ‘zweterig yogamatje’, uiteindelijk moet ontdekken dat hij ‘niet meer ongelukkig wil zijn’.

Digitale Cauberg