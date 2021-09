Thuis in Oss bestaat vijf jaar: “Er vlogen stenen door de ruiten in Oss, ik wilde laten zien dat niet iedereen er zo over dacht”

,,Het was magisch’’, zegt Angelo Schuurmans, over de begintijd van Thuis in Oss, vijf jaar geleden. ,,We deden álles wat we maar bedenken konden.”,,Toen ik, iets meer dan vijf jaar geleden terug kwam uit de VS, was ik zelf een soort nieuwkomer in Oss. Ik had negen jaar in Los Angeles gewoond, en kwam weer bij mijn ouders in Oss terecht. Ik had nog nooit van mijn leven een vluchteling ontmoet. En ik was zó ontzettend verbaasd over de felle woede en de angst hier in Oss, over de komst van Syrische vluchtelingen.