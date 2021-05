Thuis niet welkom: de Duitsers pakten haar huis af, de kapper én de burgemeester gaven het niet terug

Onder­gronds Ravenstein ziet het licht in dikke pil ‘Onderste­bo­ven’

1 mei RAVENSTEIN - De gevels van het pittoreske Ravenstein zijn ontelbare malen gefotografeerd. De vele kelders in de oude vesting bleven aan het oog onttrokken. Tot nu dan. Want nu is er Ondersteboven. Een kloek naslagwerk met foto's en uitgebreide beschrijvingen van alle ondergrondse ruimtes.