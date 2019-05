Thuisbasis Oss neemt afstand van omstreden campagnespot SP: ‘Dit vind ik verkeerd’

OSS - De lokale fractie van de SP in Oss neemt afstand van de veelbesproken satirische campagnevideo van de partij. De thuisbasis van de socialisten vindt de campagne te negatief. ,,Dit valt ons rauw op het dak”, zegt fractievoorzitter in Oss Jan Zoll tegen De Volkskrant .

,,Het is een te negatieve campagne die gevoerd wordt. In de video gaat het over anderen, niet over ons. Dat vind ik verkeerd”, aldus Ossenaar Zoll over de video waarmee de SP de campagne voor de Europese verkiezingen van 23 mei in gaat.

Oss, de thuisbasis van de Socialistische Partij, is niet de enige gemeente waar de lokale fractie afstand neemt van de satirische spot. Ook onder meer Aart van Zevenbergen, fractievoorzitter in Rotterdam, geeft in De Volkskrant aan dat de video te ver gaat. ,,Ik kan dit niet verdedigen. We vallen links aan, maar het probleem zit op rechts.” Bovendien: ,,Dit is op de man spelen. Niet mijn stijl.”

Timmermans

In het veelbesproken filmpje, sinds woensdag online, speelt acteur Hans Brusselmans de rol van Eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA). Een slokop die symbool staat voor de Europese Unie. Hij smult van verschillende slagroomtaarten, die enkele Europese landen voorstellen. ‘Hans wil Nederland opslokken’, aldus de symboliek in het filmpje, dat landelijke SP-partijvoorzitter Ron Meyer verzon.

