Tien mille schade aan eierautomaat voor paar tientjes buit: dief moet betalen

Lawaaiig waterrad verkast uit Vorsten­bosch naar onbewoond plekje

10:24 VORSTENBOSCH - Na klachten over geluidshinder is een innovatief waterrad verwijderd uit de Leijgraaf in Vorstenbosch. Het rad, dat elektriciteit opwekte, zal in verbeterde vorm terugkeren op een onbewoond plekje tussen Gemert en Erp.