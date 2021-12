Tien van twaalf nieuwe huizen in Megen al vergeven

Weer autobe­drijf naar Kantsingel: Osse autoboule­vard steeds voller

OSS - Begin 2022 betrekt de Pala Group een showroom en werkplaats aan de Kantsingel in Oss. Onder de Pala Group vallen een aantal BMW- en MINI-dealers in heel Nederland. De Osse vestiging gaat Story NEXT heten. Met de komst van BMW en MINI krijgt de ‘Osse autoboulevard’ steeds meer allure en is vrijwel het gehele voormalige Philips-terrein gevuld.

20 december