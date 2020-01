Tiende (!) gaslek in anderhalf jaar tijd bij aanleggen van glasvezel in Geffen

Vondst drugspand Zeeland volgt na oproep burgemees­ter Bakermans: ‘Meld het alstu­blieft’

12:41 ZEELAND - Burgemeester Bakermans deed vorige week in de nieuwjaarsreceptie nog een klemmende oproep: ‘Meld het alstublieft, als u iets ziet of hoort’. Toeval of niet, zondag trof de politie na een tip een drugslab in Zeeland aan de Langstraat.