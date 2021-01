Tiener (17) uit Heesch aangehouden met vuurwapen en kogels op zak

Afgelopen maandag kreeg de politie informatie binnen over een 17-jarige jongen uit Heesch die mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Agenten zijn meteen in actie gekomen en hielden de minderjarige staande toen ze hem aan het begin van de avond als een bijrijder achterop een scooter zagen stappen. Tijdens het fouilleren bleek al snel dat de eerder ontvangen tip klopte. In de broeksband van de verdachte werden een vuurwapen en kogels aangetroffen. De bestuurder van de scooter had een verboden mes bij zich.